Mart ayında en çok motorinin fiyatı arttı - Son Dakika
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Mart ayında en çok motorinin fiyatı arttı

04.04.2022 10:30
Mart ayında en çok motorinin fiyatı arttı

Mart ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 32,67 ile motorin olurken, kabak yüzde 23,26 ile en çok ucuzlayan ürün oldu.

Mart ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 32,67 ile motorin olurken, kabak yüzde 23,26 ile en çok ucuzlayan ürün oldu.

Enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti. Mart ayının zam şampiyonu mazot oldu. Mart ayında en fazla pahalanan ürünler, motorin yüzde 32,67, benzin yüzde 24,41, kömür ücreti yüzde 23,47, kuru soğan yüzde 20,56, şehirler arası otobüs ücreti yüzde 20,01, kıvırcık yüzde 17,51, beyaz lahana yüzde 17,10, portakal yüzde 16,36, mantar yüzde 15,54, kuzu eti yüzde 14,95, tavuk eti yüzde 14,88, tüp gaz ücreti yüzde 14,57, dana eti yüzde 14,42, LPG (araba tüpü dolum) ücreti yüzde 14,33, ayçiçek yağı yüzde 13,34,muz yüzde 13,11, armut yüzde 12,88, odun ücreti yüzde 12,18, toz şeker yüzde 11,26, mücevher (altın) yüzde 10,62 olarak gerçekleşti.

En çok ucuzlayan ürünler ise şu şekilde sıralandı: "Kabak yüzde 23,26, domates yüzde 9,91, elektrik ücreti yüzde 9,70, ıspanak yüzde 8,73, kazak (kadın için) yüzde 7,89, hırka (kadın için) yüzde 6,33, maydanoz yüzde 6,33, nane yüzde 6,25, pırasa yüzde 5,77, kaban (erkek için) yüzde 5,44, kazak (erkek için) yüzde 4,69, erkek mont yüzde 4,66, havuç yüzde 4, kahve yüzde 3,78, kuru fasulye yüzde 3,18, salatalık yüzde 3,10, kaban (kadın için) yüzde 3,09, bulgur yüzde 2,81, salça yüzde 2,46, mercimek yüzde 2,44."

(Ali Canberk Özbuğutu/ İHA)

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TÜİK'e göre mart ayında enflasyon yüzde 5,46 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 61,14 oldu TÜİK'e göre mart ayında enflasyon yüzde 5,46 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 61,14 oldu TZOB Başkanı Bayraktar: 'Martta markette 40 ürünün 34'ünün fiyatı arttı, 6'sının azaldı TZOB Başkanı Bayraktar: 'Martta markette 40 ürünün 34'ünün fiyatı arttı, 6'sının azaldı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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