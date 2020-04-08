Mart ayında en fazla euro kazandırdı - Son Dakika
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Mart ayında en fazla euro kazandırdı

16 dakika önce

Aylık en yüksek reel getiri 2020 mart döneminde euroda gerçekleşti.

Mart ayında en fazla euro kazandırdı, System.String[]

Aylık en yüksek reel getiri 2020 mart döneminde euroda gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mart dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5,10, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 5,41 oranlarıyla euroda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından dolar yüzde 3,61 ve külçe altın yüzde 2,90 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,63 ve BIST 100 endeksi yüzde 19,89 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 3,92, külçe altın yüzde 3,21 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15 oranlarında kazandırırken; DİBS yüzde 1,33 ve BIST 100 endeksi yüzde 19,65 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,50 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,83 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,36, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,79 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,90 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 26,35 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 18,91, mevduat faizi (brüt) yüzde 10,18, dolar yüzde 6,92 ve euro yüzde 4,63 oranında yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 12,97 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 15,34, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,87, dolar yüzde 3,71 ve euro yüzde 1,48 oranlarında kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 15,58 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:10 Kaynak: İHA

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