Mart ayında etkili olan kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Mart ayında etkili olan kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu
16.03.2021 16:34
Mart ayında etkili olan kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu Sivas kent merkezinde kar yağışı aralıkla etkisini hissettiriyor, kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Mart ayında etkili olan kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu
Sivas kent merkezinde kar yağışı aralıkla etkisini hissettiriyor, kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
SİVAS - Sivas kent merkezinde kar yağışı aralıkla etkisini hissettiriyor, kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayında etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu. Kar yağışının etkisiyle kent merkezinde yüksek kesimler beyaza büründü.
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