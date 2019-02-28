Son Dakika Haberleri: "Mart ayında fındık desteğini ödeyeceğiz"

"Mart ayında fındık desteğini ödeyeceğiz"

26 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Mart ayının içerisinde de yaklaşık 70 milyon liraya yakın fındıkta alan bazlı gelir desteği ödeyeceğiz, bu hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Mart ayının içerisinde de yaklaşık 70 milyon liraya yakın fındıkta alan bazlı gelir desteği ödeyeceğiz, bu hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:15 

Bekir Pakdemirli, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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