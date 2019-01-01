Mart Ayında Hayatını Kaybeden Gencin Ölümü Yeni Yıl Kutlamalarını İptal Ettirdi

Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde, Mart ayında hayatını kaybeden 21 yaşındaki David Dragicevic'in öldürüldüğünü iddia eden bir grup, dün protesto düzenlemişti.

Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde, Mart ayında hayatını kaybeden 21 yaşındaki David Dragicevic'in öldürüldüğünü iddia eden bir grup, dün protesto düzenlemişti. Banja Luka Belediye Başkanı da yaşanan gelişmelerin ardından güvenlik nedeniyle yeni yıl etkinliklerini iptal etti.



Bosna Hersek'in Banja Luka kenti Belediye Başkanı, yeni yıl kutlamalarının bir öğrencinin ölümüyle ilgili gerçeği talep eden protestocuların bir önceki akşam gerçekleşen bir halk konserini engellemesinin ardından bugünkü yeni yıl kutlamalarını güvenlik nedeniyle iptal etti.



Dün toplanan "David için adalet" adlı grup, Mart ayında hayatını kaybeden David Dragicevic'in şaibeli ölümünü gizlediğini iddia ettikleri polis yetkililerinin ve İçişleri Bakanının istifasını istedi. Dün yapılan gösteride, göstericiler yerel bir sanatçının sahne almasını engelledi. Polis ekipleri bazı göstericileri gözaltına aldı.



"Burada konser olmayacak" diyen Banja Luka Belediye Başkanı Igor Radojicic, 1992-1995 Bosna Savaşı'na gönderme yaparak, "Banja Luka, bu gece savaştan bu yana ilk kez sessiz olacak. Dragicevic'in davasını çözmek isteyenler bu sessizliği anlayacaktır" dedi.



Bosna Hersek'te üç üyeli Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik ise yasalara aykırı olan protestolarda polisi desteklediğini belirterek eylemcilerin 'çizgiyi aştığını' dile getirdi.



Banja Luka halkının akşam saatlerinde kentin meydanında bir araya gelerek yeni yılı kutlaması bekleniyordu.



21 yaşındaki David Dragiceviç'in cesedi Mart 2018'de Banja Luka Nehri'nde bulunmuştu. Polis, Dragiceviç'in vücudunda LSD izleri bulduğunu ve ölümün 'tesadüf' olduğunu açıklamıştı. Ancak Dragiceviç'in yakınları polisin bu iddialarını reddetmişti. - SARAYBOSNA

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