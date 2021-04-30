Dış ticaret istatistikleri (1)

Türkiye'nin ihracatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,2 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 25,6 artarak 23 milyar 637 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,2 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 25,6 artarak 23 milyar 637 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde göre yüzde 14,9 azalarak 4 milyar 653 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mart 2020'de yüzde 70,9 iken, geçen ay yüzde 80,3'e çıktı.

İhracat ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 artarak 49 milyar 986 milyon dolar, ithalat yüzde 9,6 yükselişle 61 milyar 29 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı ocak-mart döneminde yüzde 15,2 azalarak 11 milyar 43 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Mart döneminde yüzde 76,6 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 81,9'a yükseldi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Martta enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 41,6, ithalat yüzde 36,7 arttı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, martta 12 milyar 698 milyon dolardan, 17 milyar 985 milyon dolara yükseldi.

Mart ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat 14 milyar 357 milyon dolar seviyesinden 19 milyar 627 milyon dolar seviyesine çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, martta 1 milyar 643 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 39 artarak 37 milyar 612 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,6 olarak kayıtlara geçti.

(Sürecek)