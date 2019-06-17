Mart ayında işsizlik oranı 4 puanlık artış ile yüzde 14,1 seviyesinde gerçekleşti.
54 dakika önce
Mart ayında işsizlik oranı 4 puanlık artış ile yüzde 14,1 seviyesinde gerçekleşti.
Mart ayında işsizlik oranı 4 puanlık artış ile yüzde 14,1 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:09 Kaynak: İHA
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