Mart ayında kar festivali coşkusu - Son Dakika
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Mart ayında kar festivali coşkusu

28.03.2022 16:12

Mart ayında kar festivali coşkusu -Bitlis Eren Üniversitesi tarafından düzenlenen kar festivali renkli görüntülere sahne oldu Bitlis Eren Üniversitesi tarafından kampüs içerisindeki kayak tesisinde 'Kar Fest' adı altında düzenlenen 1. Kar Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Mart ayında kar festivali coşkusu

- Bitlis Eren Üniversitesi tarafından düzenlenen kar festivali renkli görüntülere sahne oldu

BİTLİS - Bitlis Eren Üniversitesi tarafından kampüs içerisindeki kayak tesisinde 'Kar Fest' adı altında düzenlenen 1. Kar Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

BEÜ, Türkiye'de bir ilk olarak kampüs içerisinde bulunan kayak tesisinde çeşitli yarışmaların yapıldığı ve renkli görüntülere sahne olan kar festivali düzenledi. Sabah saatlerinde başlayan festival, öğrencilerin ve katılımcıların halay çekmeleri ile devam ederek daha sonra kardan heykel, halat çekme, kızak ve naylon üzerinde kayma yarışlarıyla devam etti.

Birçok öğrencinin katıldığı festivalde bir konuşma yağan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, ilerleyen senelerde bu festivali daha da geniş kapsamlı yapmayı hedeflediklerini söyledi. Elmastaş, "Bu sene Bitlis çok bereketli oldu. Özellikle mart ayında daha önce görülmeyen bir yağışı oldu. Şu anda 10 metreye yakın bir kar örtüsü var. Tabi karı bizler her zaman külfet olarak gördük ancak biz bunu faydaya dönüştürmek istedik. Güzel bir festival yapıp bunu eğlenceye dönüştürmeye çalıştık. Bugünde mart ayının en güneşli gününe denk geldik. Festivalimiz devam ediyor. Bir takım yarışmalarla öğrencilerimiz gönüllerince eğleniyorlar. Kayak tesisimiz Türkiye'de bir ilk. Tesisimizde bir takım eğitim faaliyetleri yapılıyor. Hem öğrencilerimize hem de Bitlisli vatandaşlarımıza bu eğitimlerimiz devam ediyor. Tabi bu festivalde bir ilk, inşallah ilerleye yıllarda geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Yani bundan sonra daha geniş katılımlarla bunları sürdürmeyi düşünüyoruz" dedi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise sadece mart ayında 4,5 metre kar yağdığını ve bu karı lehlerine çevirmek gerektiğini belirtti. Tanğlay, "Bu yıl Bitlis'e düşen kar 10 metre. Çok tuhaftır ki yıllardır bunu görmemiştik. Sadece mart ayında 4,5 metre kar düştü. Bundan dolayı bugün Mart'ın 27'si, sanki Şubat ayındayız. Yerdeki kar kalınlığı 2 metre civarındadır. Bu karı artık biraz daha kendi lehimize çevirmemiz lazım. Bu tarzda festivaller yapmamız lazım. Karı biraz kara dönüştürmemiz lazım. Genel olarak üniversitemiz, belediyemiz ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfının yapmış olduğu kar festivalleri çok güzel geçti" diye konuştu.

Festivalde ayrıca öğrenci ve diğer katılımcılara mangalda köfte ve sucuk ekmek ikramında bulunularak, düzenlenen yarışlarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Mart ayında kar festivali coşkusu
Mart ayında kar festivali coşkusu
Mart ayında kar festivali coşkusu

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Eren Üniversitesi, Bitlis, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mart ayında kar festivali coşkusu - Son Dakika


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