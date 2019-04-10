Mart Ayında Kayseri Havalimanı'nda 183 Bin312 Yolcuya Hizmet Verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Mart ayı havalimanı istatistiklerine göre; mart ayında Kayseri Havalimanı'nda iç hat yolcu 162 bin 340, dış hat yolcu trafiği 20 bin 972, toplam yolcu trafiği 183 bin 312 oldu.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Mart ayı havalimanı istatistiklerine göre; mart ayında Kayseri Havalimanı'nda iç hat yolcu 162 bin 340, dış hat yolcu trafiği 20 bin 972, toplam yolcu trafiği 183 bin 312 oldu.



2019 yılı Mart ayında Kayseri Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 81 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 138 olmak üzere, toplam uçak trafiği bin 219'a ulaştı.



2019 yılı Mart ayında Kayseri Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda bin 734 ton olarak gerçekleşti.



3 Aylık Gerçekleşmeler



Kayseri Havalimanı'nda 2019 yılı Mart ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 535 bin 711'e, uçak trafiği 3 bin 545'e ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 5 bin 214 ton oldu. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kasımpaşalı Trezeguet, Mart Ayının En İyi Afrikalı Oyuncusu Seçildi

Bir Kentimiz Kara Teslim! Ekipler, Günde En Fazla 1 Kilometre İlerleyebiliyor

Türkiye Mart Ayında En Çok Dolar Kurunu Konuştu

Mazbatasını Alan CHP'li Belediye Başkanı Tekbirlerle Göreve Başladı