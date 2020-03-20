Mart ayında lapa lapa kar yağdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mart ayında lapa lapa kar yağdı - Son Dakika

Mart ayında lapa lapa kar yağdı

6 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezinde etkili oldu.

Mart ayında lapa lapa kar yağdı, System.String[]

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezinde etkili oldu.


Sincik ilçesinde bir süredir etkili olan bahar havası yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayında yağan kar ilçe merkezini beyaza bürüdü. Geçtiğimiz günlerin güneşli olmasına rağmen güne karla uyandıklarını belirten vatandaşlar bu duruma alışkın olmadıklarını söyledi. Sabah kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları ise küreklerle temizledi.


Kar yağışından dolayı Çelikhan'da 14 köy ve 22 mezra, Kahta ilçesine bağlı 1 köy ve 1 mezra, Sincik ilçesine bağlı 7 köy ve 17 mezra, il merkezine bağlı 8 köy ve 8 mezra olmak üzere 30 köy ve bu köylere bağlı 47 mezraya kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:15 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi         
16:46
Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu         
14:43
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler         
12:23
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi         
09:58
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı         
09:53
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti         
09:29
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi         
09:10
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 21:53:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mart ayında lapa lapa kar yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]