Mart Ayında Netflıx Türkiye'de Neler Var?

Bilim kurgu, korku ve komedi türlerini kapsayan 18 kısa öyküden oluşan Tim Miller ve David Fincher imzalı animasyon antoloji dizisi Love, Death & Robots, 15 Mart'ta Netflix ekranlarında olacak.

Parasal sıkıntılar çeken beş eski özel kuvvet askerinin, Güney Amerikalı bir uyuşturucu baronundan 75 milyon dolar çalmak üzere planladığı bir soygunu konu alan Triple Frontier, 13 Mart'ta Netflix'te! Filmin oyuncu kadrosunda Ben Affleck, Oscar Isaac ve "Narcos" dizisi ile tanınan Pedro Pascal gibi önemli isimler bulunuyor.

15 Şubat'ta Netflix Türkiye kataloğuna eklenen ve yılın en çok konuşulan yapımları arasında yer alan Organize İşler Sazan Sarmalı'nın yanı sıra Piyanist, Masumiyet Çağı ve Schindler'in Listesi gibi farklı konulara sahip filmler de Mart ayında Netflix'te filmseverlerle buluşacak!