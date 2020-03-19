Mart ayında yağan kar 20 santimetreye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Genel Mart ayında yağan kar 20 santimetreye ulaştı - Son Dakika

Mart ayında yağan kar 20 santimetreye ulaştı

15 dakika önce

Mart ayında yağan kar 20 santimetreye ulaştı Karabük'ün yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, yer yer kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Mart ayında yağan kar 20 santimetreye ulaştı

KARABÜK - Karabük'ün yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, yer yer kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Yenice ilçesi Cihanbey Köyü'nde gece yarısı başlayan kar yağışının ardından kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. İlçeye bağlı Cihanbey Köyü, Karapınar ve Cenbek Mahallesi'nde Mart ayında hava sıcaklıklarının bir anda düşmesinin ardından kar yağışı etkisini gösterdi. Evlerin çatılarının ve ağaçlar beyaz örtüye büründüğü mahallelerde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Korona virüs nedeniyle okullarında tatil olmasını fırsat bilen çocuklar kar keyfini doyasıya eğlenmeye başladı.

Mart ayında yağan kar 20 santimetreye ulaştı

Karabük, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:01 Kaynak: İHA

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