Mart ayında yağan kar çocukları sevindirdi - Son Dakika

Mart ayında yağan kar çocukları sevindirdi
Kayseri'de çocuklar yağan kar ile doyasıya eğlendi
KAYSERİ - Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışıyla beraber çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.
Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yağan kar ile beraber çocuklar da parklarda eğlenceli vakit geçirdi. Karlı kaydıraklardan kayan, salıncaklarda sallanan çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı.
Karın yağmasıyla mutlu olduklarını belirten çocuklar, eğlendiklerini söyledi.
Kaynak: İHA
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