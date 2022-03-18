Mart ayında yağan kar çocukları sevindirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Mart ayında yağan kar çocukları sevindirdi

18.03.2022 00:37

Mart ayında yağan kar çocukları sevindirdi Kayseri'de çocuklar yağan kar ile doyasıya eğlendi Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışıyla beraber çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Mart ayında yağan kar çocukları sevindirdi

Kayseri'de çocuklar yağan kar ile doyasıya eğlendi

KAYSERİ - Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışıyla beraber çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yağan kar ile beraber çocuklar da parklarda eğlenceli vakit geçirdi. Karlı kaydıraklardan kayan, salıncaklarda sallanan çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı.

Karın yağmasıyla mutlu olduklarını belirten çocuklar, eğlendiklerini söyledi.

Mart ayında yağan kar çocukları sevindirdi
Mart ayında yağan kar çocukları sevindirdi
Mart ayında yağan kar çocukları sevindirdi

YORUMLAR
500

Kayseri, Yağan, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mart ayında yağan kar çocukları sevindirdi - Son Dakika


Son Dakika
00:06 Akrabalar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 40 kişilik grup güçlükle ayrıldı
00:03 Bulgaristan eski Başbakanı'na gözaltı şoku
23:57 Barcelonalı futbolcudan maç sonu sarı-kırmızılı taraftara övgü dolu sözler: Daha önce böylesini görmedim
23:55 Polislere 'bölge sistemi' getirildi! Kılıçdaroğlu kararı eleştirdi: Garabettir
23:50 Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gidebilecek! Avrupa Ligi'nde ise yokuz
23:11 Barcelona'dan anlamsız paylaşım! Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme
22:57 Yarına dikkat! İmamoğlu'ndan İstanbullulara uyarı: Zaruret yoksa dışarı çıkmayın
22:47 Aleyna Tilki'nin annesi gençlik fotoğrafını paylaştı! Takipçileri "hiç değişmemişsin" yorumları yağdırdı
22:42 İyi mücadele kazanmaya yetmedi! Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'ne veda etti
22:15 İdris Şahin'den canlı yayında Burhan Kuzu itirafı! Ölmeden önce kendisine söylediği sözleri paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 00:44:19. #1.12#
SON DAKİKA: Mart ayında yağan kar çocukları sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement