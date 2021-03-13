Mart ayında yağan kar Erciyes'teki turizmcilere can suyu oldu - Son Dakika

Mart ayında yağan kar Erciyes'teki turizmcilere can suyu oldu

13.03.2021 11:11

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te etkili olan ve kayak sezonunu nisan sonuna kadar uzatacağı öngörülen kar yağışı, turizmcileri sevindirdi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te etkili olan ve kayak sezonunu nisan sonuna kadar uzatacağı öngörülen kar yağışı, turizmcileri sevindirdi.

Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, Erciyes'te kayak sezonunu suni karlama ünitelerinin de yardımıyla aralık ayının ilk haftası açtıklarını aktardı.

O günden bugüne kadar pistlerin aralıksız hizmet verdiğini vurgulayan Cıngı, "Biz bundan önceki yıllarda nisan sonuna, mayıs başına kadar pistlerimizi açık tuttuk. Bu sene ülkemizde kar yağışı normal zamanından daha geç başladı. Fakat mart ayında yağan karla birlikte kayak merkezimizde nisan ortasına kadar pistlerimizi açık tutabileceğimizi ön görüyoruz. O tarihten sonra ise yine karlama ünitelerinin yardımıyla mayıs başına kadar hizmet vermeyi planlıyoruz." dedi.

Yurt dışından gelen kayakseverlerin turizmciler için çok önemli olduğuna dikkat çeken Cıngı, şöyle devam etti:

"Salgına rağmen turizmcilerimiz normal bir sezon geçirdi diyebiliriz. Vatandaşlarımız hafta sonları Erciyes'e çıkamadılar ama hem yurt dışından hem de şehir dışından gelen misafirlerimiz açığı kapattı. Turizmcilerimiz de salgına rağmen bu kadar kayakseverin Erciyes'e gelmesinden gayet memnun. Otellere yapılan rezervasyonlar halen devam ediyor. Özellikle hafta sonları doluluk oranımız gayet tatmin edecek seviyede."

"Erciyes bir anlamda salgına panzehir oldu diyebiliriz"

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığını anımsatan Cıngı, "Cumartesi günü salgın stresinden kurtulmak isteyen Kayserili vatandaşlarımız da Erciyes'te keyifli anlar geçirebilir. Erciyes bir anlamda salgına panzehir oldu diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon başında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyle ilgili tüm tedbirlerin alındığını, merkezlerine "Güvenli Kayak Merkezi" sertifikası verildiğini vurguladı.

Sertifikanın hakkını verdiklerini belirten Cıngı, şöyle devam etti:

"193 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve dünya çapında en yetkin uluslararası kuruluş olan Bureau Veritas, tedbir ve kuralları harfiyen yerine getiren Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'ni, konaklama imkanları ve yeme içme tesislerini içeren, ayrı ayrı kriterlere göre denetledi. Hijyen, sağlık denetimi ve uygunluk değerlendirmelerinin yapıldığı iki aylık sürecin ardından Erciyes Kayak Merkezi'ne Güvenli Kayak Merkezi sertifikası verildi. Biz de Erciyes'te salgın döneminde 360 derece güvenli ortamı oluşturduk."

Yüzbinlerce insanın geldiği, 10 binlerce insanın otellerde konakladığı kayak merkezinde sezon başından bu yana sadece 1-2 kişide Kovid-19 vakasına rastlandığını ifade eden Cıngı, "Güvenli hayat merkezi olmanın, işletmelerimizin güvenlik sertifikası sahibi olmasının, maske ve mesafe tedbirlerine uymanın neticelerini Erciyes'te aldık. Erciyes güvenli bir şekilde, sonbaharda taahhüt ettiği haliyle kışı geçirdi. Başarılı bir sezon geçirdik." diye konuştu.

Mart ayında yağan kar Erciyes'teki turizmcilere can suyu oldu
Mart ayında yağan kar Erciyes'teki turizmcilere can suyu oldu
Mart ayında yağan kar Erciyes'teki turizmcilere can suyu oldu
Mart ayında yağan kar Erciyes'teki turizmcilere can suyu oldu

Erciyes, Nisan, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mart ayında yağan kar Erciyes'teki turizmcilere can suyu oldu - Son Dakika


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