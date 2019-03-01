Mart Ayından Sonra Türkiye'yi Neler Bekliyor? I Vedik Astroloji

Hint yani Vedik Astroloji geleneksel batı astrolojisi çok farklı olarak, karmik sistemleri dünya ve ülkemiz üzerinden detaylı öngörüleri anlatan değerli astrolog Ayşen Tok ile gelecek aylarda bizleri bekleyenleri konuşuyoruz.

Hint yani Vedik Astroloji geleneksel batı astrolojisi çok farklı olarak, karmik sistemleri dünya ve ülkemiz üzerinden detaylı öngörüleri anlatan değerli astrolog Ayşen Tok ile gelecek aylarda bizleri bekleyenleri konuşuyoruz. Vedik astroloji hakkında daha fazla bilgi için Ayşen Tok'u takip edin



İnternet sitesi www.vedicnorm.com



İnstagram @aysentok

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Yeni Parti İçinde Yer Alan İsim Konuştu: Ekonominin Yansıması Seçimlere Yansıyacaktır

Peru'da Meydana Gelen 7 Büyüklüğündeki Depremi Bilen Hollandalı Deprem Bilimci, Bu Defa Türkiye'yi Uyardı

Ölümden Dönen Fatih Altaylı, Canan Karatay'ı Suçladı!