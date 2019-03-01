Mart Ayından Sonra Türkiye'yi Neler Bekliyor? I Vedik Astroloji
17 dakika önce
Hint yani Vedik Astroloji geleneksel batı astrolojisi çok farklı olarak, karmik sistemleri dünya ve ülkemiz üzerinden detaylı öngörüleri anlatan değerli astrolog Ayşen Tok ile gelecek aylarda bizleri bekleyenleri konuşuyoruz.
Hint yani Vedik Astroloji geleneksel batı astrolojisi çok farklı olarak, karmik sistemleri dünya ve ülkemiz üzerinden detaylı öngörüleri anlatan değerli astrolog Ayşen Tok ile gelecek aylarda bizleri bekleyenleri konuşuyoruz. Vedik astroloji hakkında daha fazla bilgi için Ayşen Tok'u takip edin
İnternet sitesi www.vedicnorm.com
İnstagram @aysentok
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:09 Kaynak: Youtube
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