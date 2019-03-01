Son Dakika Haberleri: Mart Ayından Sonra Türkiye'yi Neler Bekliyor? I Vedik Astroloji

Mart Ayından Sonra Türkiye'yi Neler Bekliyor? I Vedik Astroloji

17 dakika önce

Hint yani Vedik Astroloji geleneksel batı astrolojisi çok farklı olarak, karmik sistemleri dünya ve ülkemiz üzerinden detaylı öngörüleri anlatan değerli astrolog Ayşen Tok ile gelecek aylarda bizleri bekleyenleri konuşuyoruz.

Hint yani Vedik Astroloji geleneksel batı astrolojisi çok farklı olarak, karmik sistemleri dünya ve ülkemiz üzerinden detaylı öngörüleri anlatan değerli astrolog Ayşen Tok ile gelecek aylarda bizleri bekleyenleri konuşuyoruz. Vedik astroloji hakkında daha fazla bilgi için Ayşen Tok'u takip edin

İnternet sitesi www.vedicnorm.com

İnstagram @aysentok

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:09 Kaynak: Youtube

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