Mart ayının basketbol devleri belirlendi

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı raporda Mart ayında basketbol camiasının zirvesindeki isimleri belirledi. Raporda geçtiğimiz ayın en popüler basketbol takımları, en çok konuşulan oyuncuları ve koçları yer aldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, bir çok spor branşını etkilediği gibi basketbolu da olumsuz etkiledi. Uluslararası Basketbol Federasyonu'ndan (FIBA) yaptığı açıklama ile Koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirilerek, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA müsabakalarını 13 Mart tarihinden itibaren erteledi. Ayrıca salgın Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi ile TOFAŞ'ın da devam ettiği ULEB Avrupa Kupası'nın programını da sekteye uğrattı. Ertelenen Ligler ile birlikte tüm spor branşlarında olduğu gibi basketbol haber sayılarında da büyük bir düşüş yaşandı.

28 BİN 427 HABERE KONU OLDU

Dünya genelinde koronavirüs salgınına birçok sporcu yakalanırken, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda da Covid-19 alarmı verildi. Fenerbahçe cephesinde yapılan açıklama ile bazı takım oyuncuları, teknik kadro ve idari çalışanlarda Covid-19 belirtilerine rastlandığı ve daha detaylı tarama testleri için hastaneye sevklerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Basketbol Takımı'nda bir sporcu, bir teknik heyet ve iki idari çalışanın yeni tip Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ve sonuçları pozitif olan sporcuların ve çalışanların ise isimleri kendileri tarafından kamuoyu bilgilendirilmediği sürece hasta hakları yönetmeliğince açıklanmayacağı da bildirildi. Bu açıklama üzerine spor camiasından Fenerbahçe Beko'ya geçmiş olsun mesajları yağdı. Koronavirüs alarmına geçen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımı ay boyunca medyada toplam 28 bin 427 haberde konuşuldu. Fenerbahçe'yi sırası ile 5 bin 951 haber ile Anadolu Efes ve 3 bin 647 haber ile Trabzonspor Basketbol Takımı takip etti.

NBA YILDIZIMIZDAN KAMPANYAYA DESTEK

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen basketbol yıldızımız Cedi Osman yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında evde kalınması yönünde çağrıda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sosyal medya üzerinde yürütülen dayanışma davetine de destek veren Cedi Osman, evden fotoğrafını paylaşan ilk 5 kişiye imzalı milli takım formasını hediye edeceğini de belirterek, basketbolcu Semih Erden, Kenan Sipahi, Furkan Korkmaz, Doğuş Balbay ve Birkan Batuk'u da kampanyaya katılmaya davet etti. Ay boyunca bin 237 habere yansıyan Cedi Osman Mart ayının en popüler basketbol oyuncusu olurken, onu sırası ile 910 haber ile Shane Larkin ve 731 haber ile Bobby Dixon takip etti.

Basketbol Lig maçlarının ertelenmesi üzerine yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Anadolu Efes Baketbol takımının koçu Ergin Ataman; "İnsan sağlığının dünya üzerindeki tüm yarışmalardan, kazanılabilecek tüm başarılardan daha değerli olduğuna inanıyoruz" açıklamasında bulunarak alınacak bütün kararları desteklediğini belirtti. Ay boyunca medyada bin 601 habere yansıyan Ergin Ataman, Mart ayının en çok konuşulan basketbol koçu olmayı başardı. Ataman'ı sırası ile takip eden isimler ise bin 414 haber ile Zelimir Zeljko Obradovic ve 648 haber ile Ufuk Sarıca oldu.

- İstanbul