Son Dakika Haberleri: Mart Ayının En Değerli Afrikalısı Trezeguet

Mart Ayının En Değerli Afrikalısı Trezeguet

29 dakika önce

Kasımpaşa'da forma giyen Mısırlı futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan "Trezeguet", France Football dergisi tarafından düzenlenen oylamada mart ayının en değerli Afrikalı oyuncusu seçildi.

Mart Ayının En Değerli Afrikalısı Trezeguet, System.String[]
Kasımpaşa'da forma giyen Mısırlı futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan "Trezeguet", France Football dergisi tarafından düzenlenen oylamada mart ayının en değerli Afrikalı oyuncusu seçildi.

Dergi tarafından düzenlenen "Ayın en iyi Afrikalı oyuncusu" anketinde 24 yaşındaki Trezeguet, oyların yüzde 82'sini aldı.

Oyların yüzde 13'ünü alan Fildişi Sahilli Nicolas Pepe ikinciliği, yüzde 5'ini alan Senegalli Edouard Mendy ise üçüncülüğü elde etti.

Mart ayında Trabzonspor ve Akhisarspor maçlarında rakip fileleri havalandıran Mısırlı futbolcu, bu sezon 8 gol attı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:50 Kaynak: AA
Kasımpaşa, Spor
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