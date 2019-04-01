Mart Ayının Mvp'si Calathes
44 dakika önce
Panathinaikos'un Yunan basketbolcusu Nick Calathes, THY Avrupa Ligi'nde mart ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Panathinaikos
'un Yunan basketbolcusu Nick Calathes, THY Avrupa
Ligi'nde mart ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Calathes, Yunanistan
temsilcisinin 5 maçın 4'ünü kazandığı mart ayında sergilediği performansla MVP ödülüne layık görüldü.
Mart ayında maç başına 14,6 sayı, 10,2 asist, 6 ribauntla oynayan 30 yaşındaki oyun kurucu Calathes, ortalama 21,8 verimlilik puanıyla mücadele etti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:42 Kaynak: AA
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