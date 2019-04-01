Son Dakika Haberleri: Mart Ayının Mvp'si Calathes

Mart Ayının Mvp'si Calathes

44 dakika önce

Panathinaikos'un Yunan basketbolcusu Nick Calathes, THY Avrupa Ligi'nde mart ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Mart Ayının Mvp'si Calathes, System.String[]
Panathinaikos'un Yunan basketbolcusu Nick Calathes, THY Avrupa Ligi'nde mart ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Calathes, Yunanistan temsilcisinin 5 maçın 4'ünü kazandığı mart ayında sergilediği performansla MVP ödülüne layık görüldü.

Mart ayında maç başına 14,6 sayı, 10,2 asist, 6 ribauntla oynayan 30 yaşındaki oyun kurucu Calathes, ortalama 21,8 verimlilik puanıyla mücadele etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:42 Kaynak: AA

Avrupa, Türk Hava Yolları, Panathinaikos, Spor
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