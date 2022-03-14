Mart ayının ortasında yağan kar 230 köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
Üye Girişi

Mart ayının ortasında yağan kar 230 köy yolunu ulaşıma kapattı

14.03.2022 11:40

Mart ayının ortasında kar yağışının etkisini sürdürdüğü Bingöl'de kent beyaza büründü, 230 köy yolu ulaşıma kapandı.

Mart ayının ortasında kar yağışının etkisini sürdürdüğü Bingöl'de kent beyaza büründü, 230 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl genelinde kar yağışı etkili oldu. Mart ayının ortasında yağan kar ile kent tamamen beyaza büründü. Bugün eğitim ve öğretime de ara verilen kentte, belediye ekiplerince ana cadde ve mahalle aralarında karla mücadele çalışması başlatıldı.

230 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

İl genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle köylere ulaşım da zorlaştı. İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, merkeze bağlı 76, Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Solhan'da 23, Yayladere'de 1 ve Yedisu'da 1 köy olmak üzere toplamda 230 köye ulaşım sağlanamadığı öğrenildi.

Ekiplerin köy yollarını açmak için yoğun bir mesai harcadığı bildirildi.

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)

Mart ayının ortasında yağan kar 230 köy yolunu ulaşıma kapattı
Mart ayının ortasında yağan kar 230 köy yolunu ulaşıma kapattı
Mart ayının ortasında yağan kar 230 köy yolunu ulaşıma kapattı
Mart ayının ortasında yağan kar 230 köy yolunu ulaşıma kapattı
Mart ayının ortasında yağan kar 230 köy yolunu ulaşıma kapattı
Mart ayının ortasında yağan kar 230 köy yolunu ulaşıma kapattı

YORUMLAR
500
Bingöl'de 182 köy yolu ulaşıma kapandı Bingöl'de 182 köy yolu ulaşıma kapandı Kar, Elazığ'ı etkisi altına aldı Kar, Elazığ'ı etkisi altına aldı

Meteoroloji, Bingöl, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mart ayının ortasında yağan kar 230 köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika


Son Dakika
11:45 Nadide Sultan ve oğlundan kar keyfi
11:43 Ukrayna ordusunda bir gakkoş: Elazığlı Sabri 10 yıldır yaşadığı Ukrayna'nın savunmasına katıldı!
11:43 CES 2022'de tanıtımı yapılan yerli otomobil 2 bin 300 firma içerisinde ilk 6'ya girdi!
11:40 AK Partili belediye başkanı: Doktor oğlum, beni belediyeye çöpçü olarak al diyor!
11:37 Demokrat Parti milletvekilinden akaryakıt zamlarına seyyar araba çözümü: Vatandaş da kullansın!
11:23 "Giderlerse gitsinler" denmişti! Bugün 14 Mart tıp bayramı: Hekimler bütün ülkede 3 günlük g(ö)revde
11:21 Dünyanın beklediği tek bir haber var! Savaşın seyrini etkileyecek zirveye dakikalar kaldı
11:19 AK Parti ve MHP: Barajın yüzde 7'ye indirilmesini talep ediyoruz
11:17 Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı hedef aldı: 3 ölü, 12 yaralı
11:16 14 Mart 2022 Pazartesi gününe yükselişle başlayan dolar 14,84'ten işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 11:56:33. #1.13#
SON DAKİKA: Mart ayının ortasında yağan kar 230 köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement