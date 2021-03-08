Mart ayının şampiyonu sazan, tuzlu su balıklarını rafa kaldırttı - Son Dakika

Mart ayının şampiyonu sazan, tuzlu su balıklarını rafa kaldırttı

08.03.2021 12:21

Mart ayının şampiyonu sazan, tuzlu su balıklarını rafa kaldırttı Avlanma yasağı, tatlı su balıklarına olan rağbeti arttırdı Mart ayının en lezzetli balığı sazan oldu Denizlerde balık avlanma yasağının başlamasına kısa bir süre kala, tezgahlarda tatlı su balıkları yer almaya başladı.

Mart ayının şampiyonu sazan, tuzlu su balıklarını rafa kaldırttı

Avlanma yasağı, tatlı su balıklarına olan rağbeti arttırdı

Mart ayının en lezzetli balığı sazan oldu

DÜZCE - Denizlerde balık avlanma yasağının başlamasına kısa bir süre kala, tezgahlarda tatlı su balıkları yer almaya başladı. Tatlı suda yetiştirilen sazan balığı da mart ayının en lezzetli ve en çok tercih edilen balığı oldu.

Karadeniz'de hamsi avı yasağı ile birlikte balık tezgahlarında istenilen satış olmayınca, balıkçılar çareyi tatlı su balıklarında buldu. Hamsiden umduğunu bulamayan balıkçılar, alabalık ve sazan balıklarını satmaya başladı.

Denizlerde nisan ayında başlayacak olan avlanma yasağı ile birlikte vatandaşların taze balık olarak tatlı su balıklarını tercih etmeye başladığını belirten Balıkçı Tuncay Kılıç, sazan balığının tam zamanı olduğunu, lezzetli balık yemek isteyenlerin mart ayı içerisinde sazan alması gerektiğini belirtti. Karadeniz Bölgesinde sazanın sevilen bir balık türü olduğuna dikkat çeken Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu balıkları Bolu'nun Yeniçağa ilçesinden getiriyoruz. Sazanın suyu çok önemlidir. Balığın yetiştiği gölün suyu, çok önem taşıyor. Bu yüzden balığı aldığımız yere dikkat ediyoruz. Bölge halkımız da bu balıkları çok iyi biliyor. Bilen müşteri alıp yiyor, gerçekten çok lezzetli bir balıktır. Sazan balığının kilogramı 20 TL ile 25 TL arasında değişiyor. Kilogram olarak satılıyor. Ortalama bir sazan 2 kilo, 2.5 kilo ağırlığında geliyor. Tabi 5-6 kiloya kadar olanlarda var. Ama en çok tercih edilen 2,2.5, 3 kilo aralığında. Sazan balığının şu anda tam lezzetli zamanı. Zaten ilerleyen zamanlarda havyara binecek o zamanlarda yasak zamanı da gelecek. Şu anda sazan balığı en iyi zamanında diyebilirim.

Mart ayının şampiyonu sazan, tuzlu su balıklarını rafa kaldırttı
Mart ayının şampiyonu sazan, tuzlu su balıklarını rafa kaldırttı
Mart ayının şampiyonu sazan, tuzlu su balıklarını rafa kaldırttı
Mart ayının şampiyonu sazan, tuzlu su balıklarını rafa kaldırttı
Mart ayının şampiyonu sazan, tuzlu su balıklarını rafa kaldırttı

Tuncay Kılıç, Karadeniz, Nisan, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mart ayının şampiyonu sazan, tuzlu su balıklarını rafa kaldırttı - Son Dakika Ekonomi


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