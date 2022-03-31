Mart ayının son gününde hava nasıl olacak? 31 Mart'ta bütün ülkede Afrika toz taşınımına dikkat - Son Dakika

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu. zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu
HATAY °C, 23°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 16°C
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevrelerinin gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 19°C
Az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 19°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 21°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Az bulutlu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.
RİZE °C, 18°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 21°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 19°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 23°C
Az bulutlu
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