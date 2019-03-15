mart güzelleri
1 saat önce
Gerçekten birbirinden güzel resimli kitaplar yayımlanıyor.
Gerçekten birbirinden güzel resimli kitaplar yayımlanıyor. İnsan hangisini seçeceğini şaşırıyor. Bu ay tanıtacağım 3 kitaptan ikisi sessiz kitap. Bu kitaplar, sessiz kitap alanında verimi çok az olan ülkemiz çocuk edebiyatı için çok sevindirici bir gelişme.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:40
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