mart güzelleri

Gerçekten birbirinden güzel resimli kitaplar yayımlanıyor.

Gerçekten birbirinden güzel resimli kitaplar yayımlanıyor. İnsan hangisini seçeceğini şaşırıyor. Bu ay tanıtacağım 3 kitaptan ikisi sessiz kitap. Bu kitaplar, sessiz kitap alanında verimi çok az olan ülkemiz çocuk edebiyatı için çok sevindirici bir gelişme.

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