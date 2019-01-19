Mart İçerisinde İlk Sondajımızın Neticelerini Alacağız"

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Afyonlu Teknikerin Kaynanadili Meyvesinden Ürettiği Kaktüs Sirkesi, Her Derde Deva Oluyor

Filmlere Konu Olacak Hayat Hikayesi! Eşinin 'Bir Liralık' Tatlı İsteği, Uyuşturucu Batağından Çıkartıp Hayatlarını Değiştirdi

Babasını Daha Önce 6 Kez Bıçaklayan Cani, Bu Sefer 3 Yerinden Bıçakladı