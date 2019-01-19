Son Dakika Haberleri: "Mart içerisinde ilk sondajımızın neticelerini alacağız"

"Mart içerisinde ilk sondajımızın neticelerini alacağız"

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya açıklarındaki sondaj çalışmaları ile ilgili, "Hedef derinliğimiz deniz seviyesinden itibaren 5 bin 500-6 bin metreler.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya açıklarındaki sondaj çalışmaları ile ilgili, "Hedef derinliğimiz deniz seviyesinden itibaren 5 bin 500-6 bin metreler. İş programına da uygun olarak ilerliyoruz. İnşallah mart içerisinde ilk sondajımızın neticelerini alacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:30 

Antalya, Fatih Dönmez, Ekonomi
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