"Mart içerisinde ilk sondajımızın neticelerini alacağız"
1 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya açıklarındaki sondaj çalışmaları ile ilgili, "Hedef derinliğimiz deniz seviyesinden itibaren 5 bin 500-6 bin metreler.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Antalya
açıklarındaki sondaj çalışmaları ile ilgili, "Hedef derinliğimiz deniz seviyesinden itibaren 5 bin 500-6 bin metreler. İş programına da uygun olarak ilerliyoruz. İnşallah mart içerisinde ilk sondajımızın neticelerini alacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:30
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