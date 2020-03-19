Son Dakika › 3. Sayfa › Mart kapıdan baktırdı...Dağ ilçelerinde kar kalınlığı 15 santimetre - Son Dakika
Mart kapıdan baktırdı...Dağ ilçelerinde kar kalınlığı 15 santimetre
6 saat önce
Bursa'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonucu dağ ilçelerinde kar kalınlığını 15 santimetreye ulaştıBursa soğuk hava ve kar yağışı sonrası beyazlara büründü.
Bursa'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonucu dağ ilçelerinde kar kalınlığını 15 santimetreye ulaştı
Bursa soğuk hava ve kar yağışı sonrası beyazlara büründü. Dağ ilçeleri, Keles, Orhaneli ve Büyükorhan'da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Bursa'da bugün hava sıcaklığı en düşük 2 en yüksek 10 derece ölçülürken, hafta sonu sıcaklıkların yükseleceği öğrenildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:00 Kaynak: İHA
Son Dakika İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu 103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı