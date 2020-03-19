Mart kapıdan baktırdı...Dağ ilçelerinde kar kalınlığı 15 santimetre - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mart kapıdan baktırdı...Dağ ilçelerinde kar kalınlığı 15 santimetre - Son Dakika

Mart kapıdan baktırdı...Dağ ilçelerinde kar kalınlığı 15 santimetre

6 saat önce

Bursa'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonucu dağ ilçelerinde kar kalınlığını 15 santimetreye ulaştıBursa soğuk hava ve kar yağışı sonrası beyazlara büründü.

Mart kapıdan baktırdı...Dağ ilçelerinde kar kalınlığı 15 santimetre, System.String[]

Bursa'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonucu dağ ilçelerinde kar kalınlığını 15 santimetreye ulaştı


Bursa soğuk hava ve kar yağışı sonrası beyazlara büründü. Dağ ilçeleri, Keles, Orhaneli ve Büyükorhan'da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.


Bursa'da bugün hava sıcaklığı en düşük 2 en yüksek 10 derece ölçülürken, hafta sonu sıcaklıkların yükseleceği öğrenildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:00 Kaynak: İHA

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