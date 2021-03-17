Mart kapıdan baktırdı, Denizli'ye lapa kapa kar yağdı - Son Dakika

Mart kapıdan baktırdı, Denizli'ye lapa kapa kar yağdı

17.03.2021 07:58

Mart kapıdan baktırdı, Denizli'ye lapa kapa kar yağdı Vatandaşlar, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp kartopu oynadı Denizli'nin Çameli ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Mart ayının ortasında lapa lapa kar yağdı.

Mart kapıdan baktırdı, Denizli'ye lapa kapa kar yağdı

Vatandaşlar, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp kartopu oynadı

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Mart ayının ortasında lapa lapa kar yağdı. Alışık olmadıkları bir manzarayla karşılaşan vatandaşlar, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp kartopu oynadı.

Mevsim normallerinin dışında bir bahar mevsimi yaşayan Denizli'de, yüksek kesimlerde Mart ayı başından bu yana aralıklarla görülen kar yağışı bu gece etkisini daha da artırdı. Baharın ortasında yaklaşılmış olmasına rağmen kentin en yüksek ilçelerinden birisi olan Çameli'ye lapa kapa kar yağdı. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı merkezi bölgeye inerek etkisini arttırırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü Çameli'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yaklaşık 3 saat devam etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerin olduğu gibi kent merkezi de beyaz örtüyle kaplandı. Mart ayının ortalarında çok nadir görülen kar yağışıyla birlikte bazı vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte sokağa çıkarak kartopu oynadı. Akşam 21.00 ila sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesi nedeniyle kar ile buluşamayan vatandaşlar ise, güzel manzarayı cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

Mart kapıdan baktırdı, Denizli'ye lapa kapa kar yağdı
Mart kapıdan baktırdı, Denizli'ye lapa kapa kar yağdı
Mart kapıdan baktırdı, Denizli'ye lapa kapa kar yağdı
Mart kapıdan baktırdı, Denizli'ye lapa kapa kar yağdı

Denizli, Çameli, Mart, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mart kapıdan baktırdı, Denizli'ye lapa kapa kar yağdı - Son Dakika


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