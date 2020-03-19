'Mart kapıdan baktırır' atasözünün resmidir - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Mart kapıdan baktırır' atasözünün resmidir - Son Dakika

'Mart kapıdan baktırır' atasözünün resmidir

6 saat önce

Yurdun birçok bölgesinin yanı sıra Eskişehir'de de etkili olan kar yağışı ve beraberinde gelen soğuk hava, 'Mart kapıdan baktırır' atasözünü doğrularken, özellikle yüksek kesimlerdeki vatandaşlar, kaldırmaya hazırlandıkları sobalarını yeniden kurup ertesi yıla kalmasını umdukları yakacakları...

'Mart kapıdan baktırır' atasözünün resmidir, System.String[]

Yurdun birçok bölgesinin yanı sıra Eskişehir'de de etkili olan kar yağışı ve beraberinde gelen soğuk hava, 'Mart kapıdan baktırır' atasözünü doğrularken, özellikle yüksek kesimlerdeki vatandaşlar, kaldırmaya hazırlandıkları sobalarını yeniden kurup ertesi yıla kalmasını umdukları yakacakları ile ısınma telaşına başladılar.


Kar yağışının etkili olduğu Eskişehir'in İnönü ilçesine bağlı Erenköy'de, sabah şiddetli kar yağışı ve yaklaşık 10 santimetreyi bulan karla karşılaşan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadılar. İlkbaharla birlikte yavaş yavaş sobalarını kaldırmaya hazırlanan köylüler, ısınabilmek için ertesi kışa kalmasını umdukları yakacakları ile ısınmaya çalıştılar.


Erenköy'den Sabri Yıldırım, mart ayı başında iyice ısınan havanın ardından son günlerde zaman zaman kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğunu, ancak dün geceki kar yağışına çok şaşırdıklarını anlattı. Yıldırım, "Atalarımızın 'Mart kapıdan baktırır' atasözünün ne kadar doğru olduğunu bugün yaşadık. Yavaş yavaş yazı beklerken kar aniden bastırdı ve ertesi kış mevsimine kalır diye umduğumuz yakacakları kullanmaya başladık. İyi ki tedbirimiz vardı ve sobamızı yakabildik. Rabbim sıkıntıda olun bütün Müslümanlara yardım etsin" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:56 Kaynak: İHA

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