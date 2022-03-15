Mart kapıdan baktırmaya devam edecek - Son Dakika
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Mart kapıdan baktırmaya devam edecek

15.03.2022 14:22
Mart kapıdan baktırmaya devam edecek

Soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olan Samsun'da mart kapıdan baktırmaya devam edecek.

Soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olan Samsun'da mart kapıdan baktırmaya devam edecek.

Samsun 2021 yılında ortalamanın üzerinde yağış almıştı. Şehir 2022 yılı Mart ayında da bugüne kadar bol yağış aldı. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Samsun'un 1991-2020 dönemi için ocak ayında 72.5 mm, şubat ayında 53.5 mm, mart ayında 68.5 mm aylık toplam yağış miktarı ortalaması bulunuyor. 2021 yılının 8 ayında ortalamanın üzerinde 4 ayında ise ortalamadan düşük yağış alan Samsun, 2022'ye ise yağışlı girdi. Bu yıl ocak ayı ortalamanın üzerinde, şubat ayında ortalamaya yakın, mart ayının 14'ü itibarıyla da ortalamanın üzerinde yağışlar oldu.

Uzmanlara göre son haftaları soğuk ve yağışlı havayla geçiren Samsun'da bu havalar biraz daha devam edecek. Bu hafta içinde yine soğuk ve yağışlı günler bekleniyor. Mart ayı kapıdan baktırmayı sürdürecek. Atmosferin üst katmanlarındaki hava şartları nedeniyle kış şartlarından bir süre daha çıkılamayacak. Samsunlular bahar havalarına kavuşmak için beklemek durumunda kalacak.

(Ünsal Karka/ İHA)

Mart kapıdan baktırmaya devam edecek

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Meteoroloji, Samsun, Ocak, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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