Mart karı beyaza bürüdü - Son Dakika

Mart karı beyaza bürüdü
6 saat önce
Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan kar yağışı beyaza bürüdü.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan kar yağışı beyaza bürüdü.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Aniden bastıran kar yağışı Ulaş ilçe merkezini ve köyleri beyaza bürüdü. Yağdonduran köyünde hayvancılık yapan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Mart ayının bitimine sayılı günler kala etkili olan kar yağışı vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 06:56 Kaynak: İHA
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