Mart Karı Doğu Anadolu'ya Yeniden Gelinlik Giydirdi

Yılın büyük bir bölümü karla kaplı olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı yüzünden Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars yeniden beyaza büründü.

Yılın büyük bir bölümü karla kaplı olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı yüzünden Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars yeniden beyaza büründü.



Bölgede ilkbahar mevsiminin ilk ayı martın son günlerinde etkili olan ve 3 gündür süren kar yağışı özellikle gece saatlerinde etkisini artırdı.



Yüksek kesimlerde zaman zaman tipiye dönen kar yağışı dolayısıyla Erzurum'un kent merkezi dahil tamamı karla kaplandı.



Baharın gelmesini beklerken sabah evden çıktıklarında aylardır kar ve soğuk havanın etkisini gösterdiği ilde yeniden kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, araçların üzeri ile iş yerlerinin önünü kardan temizledi.



"Mart kapıdan baktırır, kazma yürek yaktırır" atasözü hatırlatan kar yağışının ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına başladı.



Kentin diğer illerle bağlantısını sağlayan kara yollarında da ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışması yürütüyor.



Ardahan



Yurtta karı kışın en fazla etkili olduğu kentlerden Ardahan'da da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.



Kent merkezini de beyaza bürüyen ve halen devam eden kar, yüksek kesimlerdeki yollarda ulaşımda aksamalara neden oldu.



Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkinde kar yağışının yanı sıra buzlanmanın da oluştuğu noktalarda Karayolları ekiplerince iş makineleri ile kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.



Kars



Kars'ta da üç gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kenti bahar ayında beyaza bürüdü.



Sürücülere zor anlar yaşatan kardan dolayı vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.



Kentte, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ile Kars Belediyesine bağlı ekipler gece saatlerinden beri kar temizleme çalışması yapıyor.



Ağrı



Ağrı'da ise geceden beri aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini arttırdı.



Sabah saatlerinde uyandıklarında şehri beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı ile karşılaşan esnaf, iş yerlerinin önünü temizlemeye koyuldu.



İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, halen süren yağış nedeniyle şu an için herhangi bir köy yolunun ulaşıma kapanmadığı bildirildi.



Yollarda gerekli tedbirlerin alındığı anlatılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için ekiplerin hazırlıklı olduğu ifade edildi.



Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise sorumluluk alanındaki kara yollarında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı, ekiplerin mevcut yollarda temizleme çalışmasını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.



Söz konusu illerde kar yağışı sebebiyle özellikle adeta gelinliğini giyen ağaçlık alanlar, parklar ve tarihi mekanlarda güzel görüntüler oluştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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