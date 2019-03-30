Mart Karı Doğu Anadolu'ya Yeniden Gelinlik Giydirdi (2)
35 dakika önce
- Kars genel görüntüsü Kar yağışından görüntü Buz tutan ağaçtan görüntü Vatandaşlardan görüntü KARS - Kars'ta da üç gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kenti bahar ayında beyaza bürüdü.
- Kars genel görüntüsü
Kar yağışından görüntü
Buz tutan ağaçtan görüntü
Vatandaşlardan görüntü KARS - Kars'ta da üç gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kenti bahar ayında beyaza bürüdü.
Sürücülere zor anlar yaşatan kardan dolayı vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Kentte, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ile Kars Belediyesine bağlı ekipler gece saatlerinden beri kar temizleme çalışması yapıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:27 Kaynak: AA
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