Mart Karı Doğu Anadolu'ya Yeniden Gelinlik Giydirdi
15 dakika önce
- Sarıkamış ilçesinde iş makinesi ile kar temizlemesi yapılması Vatandaşların kaldırımda kar temizlemesi Yollarda yürüyen vatandaşlar ve arabalardan görüntüler İki vatandaşın konuşması Buz tutan ağaç dalları Aç kalan tilkinin yiyecek araması Kars'ta da üç gün önce başlayan ve aralıklarla devam...
- Sarıkamış
ilçesinde iş makinesi ile kar temizlemesi yapılması
Vatandaşların kaldırımda kar temizlemesi
Yollarda yürüyen vatandaşlar ve arabalardan görüntüler
İki vatandaşın konuşması
Buz tutan ağaç dalları
Aç kalan tilkinin yiyecek araması Kars
'ta da üç gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kenti bahar ayında beyaza bürüdü.
Sürücülere zor anlar yaşatan kardan dolayı vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Kentte, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ile Kars Belediyesine bağlı ekipler gece saatlerinden beri kar temizleme çalışması yapıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:43 Kaynak: AA
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