Son Dakika Haberleri: Mart Karı Erzurum'u Beyaza Bürüdü

Mart Karı Erzurum'u Beyaza Bürüdü

1 saat önce

Mart karı Erzurum'u beyaza bürüdüERZURUM - Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Mart Karı Erzurum'u Beyaza Bürüdü, System.String[]
Mart karı Erzurum'u beyaza bürüdü

ERZURUM - Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
Mart ayının sonuna gelinmesine rağmen karın Erzurum'u terk etmediğini söyleyen Erzurumlular, "Erzurum'da Mart ayında hala kar yağıyor. Erzurum için bereket. Ne zaman kış biter ne zaman yaz gelir Erzurum'a bilinmez. Kış Erzurum'a, Erzurum'da kışa yakışıyor" dedi.
Meteoroloji yetkilileri kar yağışıyla birlikte akşam saatlerinde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini belirttiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:40 Kaynak: İHA

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