Mart Karı Erzurum'u Beyaza Bürüdü
1 saat önce
Mart karı Erzurum'u beyaza bürüdüERZURUM - Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
Mart karı Erzurum
'u beyaza bürüdü
ERZURUM - Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
Mart ayının sonuna gelinmesine rağmen karın Erzurum'u terk etmediğini söyleyen Erzurumlular, "Erzurum'da Mart ayında hala kar yağıyor. Erzurum için bereket. Ne zaman kış biter ne zaman yaz gelir Erzurum'a bilinmez. Kış Erzurum'a, Erzurum'da kışa yakışıyor" dedi.
Meteoroloji yetkilileri kar yağışıyla birlikte akşam saatlerinde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini belirttiler.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:40 Kaynak: İHA
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