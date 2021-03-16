Mart karı İzmir'deki Bozdağ'ı beyaza bürüdü - Son Dakika

Mart karı İzmir'deki Bozdağ'ı beyaza bürüdü
16.03.2021 18:50
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yurdun batı kesimlerini yeniden etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava sonrası ekipler alarma geçerken, kar yağışından nasibini alan Bozdağ'da yolların açık tutulması için çalışma başlatıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yurdun batı kesimlerini yeniden etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava sonrası ekipler alarma geçerken, kar yağışından nasibini alan Bozdağ'da yolların açık tutulması için çalışma başlatıldı.
Ödemiş'te, hafta başından bu yana etkili olan soğuk ve yağışlı hava ile birlikte İzmir'in çatısı konumundaki Bozdağ'lar ve Aydın Dağları beyaza büründü. Bozdağ Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı sonrası ekipler, cadde ve sokaklar ile bağlantı yollarını açık tutmak üzere çalışma başlattı. Kar küreme çalışmaları sonrası buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması gerçekleştirilirken, yolların kapanma ihtimaline karşı personellerin bölgede hazırda bekletildiği belirtildi. - İZMİR
Son Dakika Haciz için gittiği evde öldürülen genç avukatın evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı Elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi Pendik ve Kartal sahilindeki kirliliğin sebebi belli oldu: Deniz salyası Palu davasının kilit ismi Tuncer Ustael, açlık grevine başladı Metrobüste uyuyakalan kadının yardım istediği kişi sapık çıktı: Siz de baya iyiymişsiniz Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu