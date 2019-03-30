Mart Karı Kars'ı Beyaza Bürüdü

Mart karı Kars'ı beyaza bürüdüKARS - Kars'ta kar yağışları etkili oluyor.

Mart karı Kars'ı beyaza bürüdü



KARS - Kars'ta kar yağışları etkili oluyor. Hava sıcaklığının gece eksi 8 dereceye düştüğü kente ağaçların dallarında buz sarkıtları oluştu. Nisan ayına 2 gün kala kent yeniden beyaza büründü.

Kars'ta önceki gün geceden başlayan ve 2 gündür devam eden kar yağışı vatandaşları şaşırttı. İş yerlerinin önünün karın temizleyen vatandaşlar, kar yağışı ile birlikte havanında soğuduğunu belirttiler.

Havaların ısınmasını ve baharın gelmesini bekleyen vatandaşlar, Mart ayında kara kışı yaşıyor. Kışın bu kadar kar yağmadığını ifade eden vatandaşlar, "Birkaç gün sonra Nisan ayına giriyoruz. Havalar hale düzelmedi. Kar, tipi, boran temizlemeye devam. Kışın bundan daha az kar yağıyordu. Şimdi daha fazla yağıyor. Bir türlü yazı göremedik" dedi.

Kars'ta kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yağışı ve tipiden Kars-Digor-Iğdır ve Kars-Göle-Ardahan karayolunda ulaşım zaman zaman aksıyor. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü bölgede trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan kar yağışının Kars'ta hafta sonuna kadar etkili olacağı öğrenildi. Kar yağışı sonrasında etkili olan soğuktan ağaçların dallarında buz sarkıtları da oluştu.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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