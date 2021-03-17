Karla birlikte peribacaları kartpostallık görüntüler verdi - Son Dakika

Karla birlikte peribacaları kartpostallık görüntüler verdi
17.03.2021 10:19
Karla birlikte peribacaları kartpostallık görüntüler verdi Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabah etkili olan kar yağışı ile birlikte peribacaları kendisine hayran bıraktı.
Karla birlikte peribacaları kartpostallık görüntüler verdi
NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabah etkili olan kar yağışı ile birlikte peribacaları kendisine hayran bıraktı.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, bahar ayında etkili olan kar yağışı peribacalarını beyaza bürüdü. Karlar altında kalan peribacaları yerli be yabancı turistleri kendisine bir kez daha hayran bırakırken kar yağışı ile birlikte peribacaları kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Uçhisar Kalesi ve etrafında bulunan peribacalarının karla kaplanmasının ardından ise Uzakdoğulu turistler bu anları bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirmesi dikkatlerden kaçmadı.
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