Mart'ta En Çok Bunlar Konuşuldu

Son 1 ayda spor gündeminin öne çıkan başlıklarının derlendiği araştırmaya göre en çok gündemde kalan takım Beşiktaş olurken, en çok konuşulan futbolcu Burak Yılmaz, en çok gündemde yer bulan teknik direktör ise Şenol güneş olarak belirlendi.

Son 1 ayda spor gündeminin öne çıkan başlıklarının derlendiği araştırmaya göre en çok gündemde kalan takım Beşiktaş olurken, en çok konuşulan futbolcu Burak Yılmaz, en çok gündemde yer bulan teknik direktör ise Şenol güneş olarak belirlendi. Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Mart ayı raporunu açıkladı. Rapora göre, Beşiktaş'ta gelecek sezon takımı büyük ölçüde gençleştirme ve yüksek ücretli futbolcular ile yollarını ayırma planlarının konuşulduğu öğrenildi. Bunun yanında ara transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı ve siyah beyazlı takımda ikinci dönemini yaşayan Burak Yılmaz, geçtiğimiz ay sergilediği performansla göz doldurdu. Kısa sürede yakaladığı başarılı performansın neticesinde milli formayı da kapan Burak Yılmaz'ın kaptanlık pozisyonuna da geçeceği iddia edildi. Performansıyla birçok kez adından söz ettiren Yılmaz, Mart ayında en çok konuşulan futbolcu olarak belirlendi.



EN ÇOK GÜNDEMDE KALAN TEKNİK DİREKTÖR ŞENOL GÜNEŞ OLDU Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Şenol Güneş A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirildi. TFF Yönetim Kurulu, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren göreve gelecek olan Şenol Güneş'le 4 yıllığına anlaştığını belirtti. Milli Takım'ın başında en az 10 maça çıkan teknik direktörler arasında galibiyet yüzdesi en yüksek 3. teknik direktör olan Güneş, kırmızı beyazlıların Mart ayında oynadığı, Arnavutluk ve Moldova karşılaşmalarında takımın başında yer aldı. Teknik Direktör Şenol Güneş mart ayı boyunca medyada 35 bin 64 haberde yer alarak en çok konuşulan teknik direktör oldu.



(İHA)

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