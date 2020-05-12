Mart'ta inek peyniri üretimi yüzde 12.2 arttı

Türkiye genelinde ticari işletmelerin ürettiği inek peyniri Mart ayında, yıllık bazda yüzde 12.2 artışla 63 bin 700 tona yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk üç ayındaki inek peyniri üretimi de, geçen yılın aynı döremine göre yüzde 6.9 artışla 180 bin 116 tona çıktı.

TÜİK verilerine göre, ticari süt işletmeleri Mart ayında, yıllık bazda yüzde 4.7 artışla toplam 878 bin 593 ton inek sütü topladı ve Ocak-Mart döneminde toplanan süt miktarı da yıllık bazda yüzde 6.3 artışla 2 milyon 477 bin 721 tona ulaştı.

Mart ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.5 ve protein oranı da ortalama yüzde 3.2 olarak belirlendi.

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 16.1 artarak 145 bin 282 ton, Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 11.3 artarak 422 bin 76 ton olarak gerçekleşti.

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 0.5 azalarak 93 bin 333 tona inerken, Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.8 artarak 272 bin 535 tona yükseldi.

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre. tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 40.3, inek peyniri üretimi yüzde 12.2, tereyağı üretimi yüzde 1.2 artarken, kaymak üretimi yüzde 5.4, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 14.8, ayran üretimi yüzde 25 ve yağsız süt tozu yüzde 27.6 azaldı.

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tam yağlı süt tozu yüzde 12.6, inek peyniri yüzde 6.9, tereyağı üretimi yüzde 3.3 artarken, kaymak üretimi yüzde 1.1, ayran üretimi yüzde 2.5, diğer peynirler (koyun. keçi. manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 12.5 ve yağsız süt tozu yüzde 17.8 azaldı. (Grafik - Tablo)