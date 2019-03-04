Mart'tan sonra ne olur?
1 saat önce
Aslında herkes "Mart'tan sonra Türkiye ekonomisi hızlı toparlanabilir mi?" diye merak ediyor.
Aslında herkes "Mart'tan sonra Türkiye
ekonomisi hızlı toparlanabilir mi?" diye merak ediyor. Türkiye ekonomisi, hakikaten 2019 yılı ikinci çeyreğinden itibaren bir toparlanma sürecine girer mi? Yoksa önümüzde yıllara sari bir durgunluk dönemi olur mu?
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:35
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