Son Dakika Haberleri: Mart'tan sonra ne olur?

Mart'tan sonra ne olur?

1 saat önce

Aslında herkes "Mart'tan sonra Türkiye ekonomisi hızlı toparlanabilir mi?" diye merak ediyor.

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Aslında herkes "Mart'tan sonra Türkiye ekonomisi hızlı toparlanabilir mi?" diye merak ediyor. Türkiye ekonomisi, hakikaten 2019 yılı ikinci çeyreğinden itibaren bir toparlanma sürecine girer mi? Yoksa önümüzde yıllara sari bir durgunluk dönemi olur mu?
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:35 

Ekonomi
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