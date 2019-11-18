Marte Fighting Community'den kadınlara ücretsiz dövüş sanatı dersi

Marte Fighting Community kurucusu Yakup Güçlü, zaman içerisinde kadınlara bu sporun ne kadar büyük kazanımlar sağladığını, kendi içlerindeki potansiyelle tanıştıklarında daha da güçlendiklerini gördü. Kadınların daha güçlü bireyler olarak toplumda var olmalarını her zaman destekleyen Yakup Güçlü, bu konuyla alakalı olarak bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.



Projenin mimarı başarılı sporcu Yakup Güçlü "Bu projeyi ortağım Onur Teker ile beraber, artan kadına şiddet olayları karşısında, tepkimizi yararlı bir şekilde dile getirmek için başlattık. Bunun için 2 farklı seviyede sınıf oluşturduk. Başlangıç ve orta seviye box, kickbox ve muay thai sınıfları olarak ikiye ayırdık. 4 ay gibi bir sürede, 2 ay başlangıç, 2 ay orta seviye olmak üzere; hiçbir ücret talep edilmeden kadınlara ders verilecek. Bu derslerin amacı kadınlarımızın potansiyellerinin farkına varması, tehlikelerle baş etme imkanı sağlaması ve tabii ki sporu yaşam stili haline getirmelerine katkı sağlamak olacak" şeklinde konuştu.