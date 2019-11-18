Son Dakika Haberleri: Marte Fighting Community'den kadınlara ücretsiz dövüş sanatı dersi
Son Dakika Spor Marte Fighting Community'den kadınlara ücretsiz dövüş sanatı dersi - Son Dakika Spor

Marte Fighting Community'den kadınlara ücretsiz dövüş sanatı dersi

6 saat önce

Marte Fighting Community kurucusu Yakup Güçlü, zaman içerisinde kadınlara bu sporun ne kadar büyük kazanımlar sağladığını, kendi içlerindeki potansiyelle tanıştıklarında daha da güçlendiklerini gördü.

Marte Fighting Community'den kadınlara ücretsiz dövüş sanatı dersi, System.String[]

Marte Fighting Community kurucusu Yakup Güçlü, zaman içerisinde kadınlara bu sporun ne kadar büyük kazanımlar sağladığını, kendi içlerindeki potansiyelle tanıştıklarında daha da güçlendiklerini gördü. Kadınların daha güçlü bireyler olarak toplumda var olmalarını her zaman destekleyen Yakup Güçlü, bu konuyla alakalı olarak bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.


Projenin mimarı başarılı sporcu Yakup Güçlü "Bu projeyi ortağım Onur Teker ile beraber, artan kadına şiddet olayları karşısında, tepkimizi yararlı bir şekilde dile getirmek için başlattık. Bunun için 2 farklı seviyede sınıf oluşturduk. Başlangıç ve orta seviye box, kickbox ve muay thai sınıfları olarak ikiye ayırdık. 4 ay gibi bir sürede, 2 ay başlangıç, 2 ay orta seviye olmak üzere; hiçbir ücret talep edilmeden kadınlara ders verilecek. Bu derslerin amacı kadınlarımızın potansiyellerinin farkına varması, tehlikelerle baş etme imkanı sağlaması ve tabii ki sporu yaşam stili haline getirmelerine katkı sağlamak olacak" şeklinde konuştu.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Roma, Cengiz için diyetisyenleri devreye soktu!
Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica'ya teklif yaptı iddiası! Oyundan alındığı için stadı terk eden Ronaldo: Sarri ile problemim yok! Gençlerbirliği ile Gümüşlükspor kardeş kulüp oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 19:55:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marte Fighting Community'den kadınlara ücretsiz dövüş sanatı dersi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]