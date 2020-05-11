Martı adası kuluçka dönemine girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Martı adası kuluçka dönemine girdi - Son Dakika

Martı adası kuluçka dönemine girdi

6 saat önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesi kıyılarına yakın Atatürk Baraj Göleti'ndeki Martı Adası'nda, martının bıraktığı yumurtalar nedeniyle adım atacak yer kalmadı.

Martı adası kuluçka dönemine girdi, System.String[]

Adıyaman'ın Samsat ilçesi kıyılarına yakın Atatürk Baraj Göleti'ndeki Martı Adası'nda, martının bıraktığı yumurtalar nedeniyle adım atacak yer kalmadı.


İsmini martılardan alan Martı Adası, her yıl binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Atatürk Barajı'nın keşfedilmemiş doğal güzelliklerinden birisi olan Martı Adası, hassas günlerinden birisini yaşıyor. Üreme döneminde olan martılar adada bulunun otluk ve taşlık olana yuva yaparak yumurta bıraktı. Martı adasındaki yumurtalar nedeniyle yürümek neredeyse imkansız hale geldi. Dişi ve erkek martılar tarafından adaya çevredeki bitkilerden geniş koloniler halinde yapılan yuvalarda genellikle 3 yumurta yer alıyor. Yumurtaları kuluçkaya bırakan martıların yavrularının 4 haftanın sonunda yumurtayı çatlatarak dünyaya gözlerini açması bekleniyor.


Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve gazeteciler adaya çıktığında binlerce kuş adadan uçtu. Yumurtaların bulunduğu adaya yabancıların geldiğini gören martılar büyük gürültü çıkarttı. Başkan Fırat, yaklaşık 3 bin metrekarelik alana sahip ada ile ilgili turist çekecek projeleri olduğunu dile getirdi. Başkan Fırat, "Samsat ilçesi Atatürk Baraj Göletine kıyısı olan ve yarım adadır. Atatürk Baraj Göleti'nde doğal çok sayıda koy ve küçük adacıklar var. Bunlardan bir tanesi de Martı Adası'dır. Bu martılar Samsat Belediyesinin koruması altındadır. Samsat Belediye olarak bu martıları korumakla görevliyiz. Çünkü belediye olarak ilçe merkezinde hayata geçirdiğimiz projelerimizin bir parçadır. Martıları, gezi teknemiz, arabalı feribotumuz, millet bahçemiz, lokantamız, yüzme havuzu ve bölge illerinde bile bulunmayan 'zıpline' projemizin bir parçası olarak düşünüyoruz. Doğaseverleri, maceraperestleri ilçemize çekmek istiyoruz. Temennimiz ilçemize gelen misafirlerimiz çaylarını yudumlarken, yemeklerini yerken martıları besleyecekler. Teknelerle gezi turları düzenleyeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Mustafa Kemal Atatürk, Adıyaman, Samsat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 10:40 Kaynak: İHA


Son Dakika

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu Milyoner'de yarışmacıya ter döktüren soru! Bütün jokerlerini kullandı Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde "Sen Aldırma" şarkısı ile andı Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
HDP'li Önder, Meral Akşener'in HDP'li Önder, Meral Akşener'in "HDP, PKK'nın uzantısıdır" sözlerine çok konuşulacak bir itirafla yanıt verdi         
17:24
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz         
17:01
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan çok önemli AVM uyarısı: Topluca gidip vakit geçirmeyin Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan çok önemli AVM uyarısı: Topluca gidip vakit geçirmeyin         
16:56
İBB'nin İBB'nin "Korona sürecinde dolu otobüs" fotoğrafına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik         
16:48
Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti         
16:44
Altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi Altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi         
16:40
İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı         
16:34
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi         
16:33
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, kira alacaklarını Kovid-19 salgını nedeniyle 3 ay erteledi Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, kira alacaklarını Kovid-19 salgını nedeniyle 3 ay erteledi         
16:32
3 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşinin kezzaplı saldırısına uğradı 3 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşinin kezzaplı saldırısına uğradı         
16:25
Köpeğini kürekle döverek öldüren kişiye 947 TL para cezası verildi Köpeğini kürekle döverek öldüren kişiye 947 TL para cezası verildi         
16:24
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı         
16:21
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti         
16:06
Son Dakika: TBF, koronavirüs salgını sebebiyle bu sezon tüm basketbol liglerini sonlandırdı Son Dakika: TBF, koronavirüs salgını sebebiyle bu sezon tüm basketbol liglerini sonlandırdı         
16:03
Prof. Dr. Bengi Başer'den açılan AVM'ler için uyarı: Bedelini çok daha ağır ödeyebiliriz Prof. Dr. Bengi Başer'den açılan AVM'ler için uyarı: Bedelini çok daha ağır ödeyebiliriz         
15:59
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı         
15:55
Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac'ten takipçilerine evde golf dersi Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac'ten takipçilerine evde golf dersi         
15:52
Atalantalı genç futbolcu Rinaldi, beyin anevrizması sonucunda hayatını kaybetti Atalantalı genç futbolcu Rinaldi, beyin anevrizması sonucunda hayatını kaybetti         
15:48
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü         
15:45
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var         
15:40
Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü         
15:39
Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı         
15:28
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu         
15:28
Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı         
15:26
Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı         
15:26
100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak 100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak         
15:24
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı         
15:21
İstanbul'da protesto için toplanan grup, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı İstanbul'da protesto için toplanan grup, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı         
15:20
Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı         
15:13
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun? Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun?         
14:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2020 17:35:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Martı adası kuluçka dönemine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]