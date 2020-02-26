'Martı'nın 18 yaş kuralına uyan yok... 14 yaşındaki genç kullanırken görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Martı'nın 18 yaş kuralına uyan yok... 14 yaşındaki genç kullanırken görüntülendi - Son Dakika

'Martı'nın 18 yaş kuralına uyan yok... 14 yaşındaki genç kullanırken görüntülendi

6 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta 'martı' olarak bilinen elektrikli scooter kullanan 17 yaşındaki Okan Yıldız otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

BEŞİKTAŞ'ta 'martı' olarak bilinen elektrikli scooter kullanan 17 yaşındaki Okan Yıldız otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bazı kuralları olsa da isteyen herkesin rahatlıkla kullanabildiği martılar zaman zaman trafikte tehlike oluşturuyor. Bazı martı sürücüleri trafikte hem kendi hem de diğer sürücü ve yolcuların canını tehlikeye atıyor.

Martı olarak bilinen elektrikli scooterı kullanabilmek için mobil uygulama gerekiyor. Telefon uygulamasıyla kiralanan martıların üzerinde kurallar yazsa da bu kurallara uyulmadığı görülüyor. Martıların üzerindeki notta 'Martı tek kişiliktir, martıyı 18 yaşından büyükler kullanabilir, martı ile toplu taşımaya binmeyin, martıyı kullanırken trafik kurallarına uyun' ifadeleri yer alıyor. Ancak trafikte çoğu zaman ters yönde seyir halinde olan martı sürücülerini görmek mümkün. Martı sürücülerinde ekipman yani kask da bulunması zorunlu. Ama hemen hemen hiçbir sürücünün kask takmaması dikkat çekiyor.

MARTI İLE TRAFİKTE TERS YÖNDEN İLERLEDİ

Gayrettepe'de kiraladığı martı ile trafikte ters yönde ilerleyen Buğra Sarıkaya, " Şişli'den Levent'e şirkete gidiyorum. Trafik olduğu için martı kullandım. Aslında arkamızı göremediğimiz için bilerek bu yönden geçtik. Kuralları biraz okudum. Bunu aldığımda kask yoktu maalesef. İlk kez kullanıyorum" şeklinde konuştu.

18 YAŞ SINIRINA UYULMUYOR

Gayrettepe'de 18 yaş sınırı olmasına rağmen 14 yaşındaki bir genç de martı ile seyir halinde görüntülendi.

'Martı'nın 18 yaş kuralına uyan yok... 14 yaşındaki genç kullanırken görüntülendi

Okan Yıldız, Gayrettepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:19 Kaynak: DHA
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'Martı'nın 18 yaş kuralına uyan yok... 14 yaşındaki genç kullanırken görüntülendi
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