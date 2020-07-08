"Martı"nın trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

"Martı"nın trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada

"Martı"nın trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada Martı' olarak bilinen elektrikli scooter İstanbul trafiğinde tehlikeye yol açıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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