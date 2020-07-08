"Martı"nın trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Martı' olarak bilinen elektrikli scooter İstanbul trafiğinde tehlikeye yol açıyor. 18 yaş sınırı olan "martı" scooterda bu kuralın sık sık ihlal edilmesinin yanı sıra martıların trafiğin işlek caddelerinde seyir etmesi beraberinde tartışmaları getirdi.

Martı' olarak bilinen elektrikli scooter İstanbul trafiğinde tehlikeye yol açıyor. 18 yaş sınırı olan "martı" scooterda bu kural sık sık ihlal ediliyor. Martıların trafiğin işlek caddelerinde seyir etmesi tartışmalardı da beraberinde getirdi. Martının araç yoğunluğunun olduğu caddelerde kullanılması tehlikelere yol açıyor. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi sahil yolunda yoğun bir trafik varken martı kullanan 2 kişi trafikte tehlikeye yol açtı.

(İHA)