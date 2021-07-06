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Martı ölümlerinde salgın hastalık bulgusuna rastlanmadı - Son Dakika

Martı ölümlerinde salgın hastalık bulgusuna rastlanmadı

06.07.2021 18:32

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü'ndeki Adır ve Çarpanak adaları ile Erçek Gölü'nde görülen martı ölümlerinde salgın hastalık bulgusuna rastlanmadığını bildirdi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü'ndeki Adır ve Çarpanak adaları ile Erçek Gölü'nde görülen martı ölümlerinde salgın hastalık bulgusuna rastlanmadığını bildirdi.

Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte martıların en önemli yaşam ve üreme alanlarındaki ölümlere ilişkin ihbarlar üzerine bölgede inceleme yaptıklarını belirtti.

Martıların her yıl üreme dönemlerinde insanların az olduğu veya hiç gitmediği yerlere göç ettiğini söyleyen Aslan, bu dönemde kuşların bir kısmının telef olduğunu ifade etti.

Van Gölü etrafında çok sayıda martının yaşadığını dile getiren Aslan, "Martılar üremelerini daha çok adalarda gerçekleştiriyor. Mart sonları nisanın başlarına doğru binlerce martı adalara göç ederek kuluçkaya yatar. Bir adaya bir milyon martı göç eder ve her martı iki yavru çıkarırsa popülasyon katlanarak artar. Canlı nüfusunun yaşadığı yerlerde doğal ölümler olacaktır." dedi.

Zaman zaman doğanın etkisiyle ölümlerde artış görülebildiğini belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefali de martılar için önemli besin kaynağıdır. Kuraklık nedeniyle balıklar göçü erken tamamladı. Sular erken çekildi. Martıların yiyeceği börtü böcek de azaldı. Bu nedenle strese bağlı normal ölümler oldu. Gelen ihbardan hemen sonra Erçek Gölü'nden, Adır ve Çarpanak adalarından numuneler aldık. Ön raporumuzu hazırladık. Halkımızın tedirgin olmasına gerek yok. Herhangi bir salgın hastalığa rastlamadık. Hayvanlardan insanlara bulaşacak bir enfeksiyon yok."

Martı ölümlerinde salgın hastalık bulgusuna rastlanmadı
Martı ölümlerinde salgın hastalık bulgusuna rastlanmadı
Martı ölümlerinde salgın hastalık bulgusuna rastlanmadı
Martı ölümlerinde salgın hastalık bulgusuna rastlanmadı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erçek Gölü, Van Gölü, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Martı ölümlerinde salgın hastalık bulgusuna rastlanmadı - Son Dakika


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