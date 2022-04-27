Martı 'Osman', avda teknesinden ayrılmıyor - Son Dakika
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Martı 'Osman', avda teknesinden ayrılmıyor

27.04.2022 12:31
Martı 'Osman', avda teknesinden ayrılmıyor

ANTALYA'nın Demre ilçesinde amatör balıkçı Yusuf Şimşek'in elleri ile beslediği martı, çıktığı her balık avında tekneye geliyor.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde amatör balıkçı Yusuf Şimşek'in elleri ile beslediği martı, çıktığı her balık avında tekneye geliyor. 'Osman' adını verdiği martı ile dost olduğunu belirten Şimşek, "1,5 mil açıkta balığa çıktığımız zaman martı Osman geliyor. Teknenin motoruna konuyor. Başka martıları yaklaştırmıyor" dedi.

Demre ilçesinde sınıf öğretmeni Yusuf Şimşek, balık avı için denize açıldığı 15 Nisan'da bir martı, teknesinin motoruna kondu. Balık avına çıktığında sık sık tekneye gelip, motora konan martıyı besleyen Şimşek, o anları telefonun kamerasıyla kaydetti. Şimşek, "Elimi ısırma, mama" diyerek beslediği martıya ıstakoz ve tavuk eti yedirdi. Şimşek daha sonra martı ile selfie çekti.

'YEM VERMEYİNCE KAFASINI SALLIYOR'

Şimşek'in, denize açıldığı sonraki günlerde de martı teknesine konmayı sürdürdü. Şimşek, balık tuttuğu süreçte teknenin motoruna konan martıya 'Osman' adını verdi. Martıyı balık, karidesle besleyen Şimşek'in birlikteliği amatör olta balıkçılarının ilgi odağı oldu. Yusuf Şimşek, "Demre sahilinde yaklaşık 1,5 mil açıkta balığa çıktığımız zaman martı Osman geliyor. Teknenin motoruna konuyor. Başka martıları yaklaştırmıyor. Karides ve balık veriyoruz. Yem vermeyince motorun kaputunda kafasını sallıyor, yem istiyor. Bizden çekinmiyor. Balık tuttuğumuz süre boyunca teknede kalıyor. Martı ile aramızda dostluk oluştu" dedi.


Martı 'Osman', avda teknesinden ayrılmıyor
Martı 'Osman', avda teknesinden ayrılmıyor
Martı 'Osman', avda teknesinden ayrılmıyor
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DOST Partisi, Yusuf Şimşek, Nisan, Demre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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