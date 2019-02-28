Son Dakika Haberleri: Martı Projesi'nin İlk Etabı Mart Ayında Açılıyor

Martı Projesi'nin İlk Etabı Mart Ayında Açılıyor

38 dakika önce

Martı Projesi olarak bilinen Kabataş Meydan düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesinin ilk etabı 8 Mart'ta açılıyor.

Martı Projesi'nin İlk Etabı Mart Ayında Açılıyor, System.String[]
Martı Projesi olarak bilinen Kabataş Meydan düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesinin ilk etabı 8 Mart'ta açılıyor. Projenin son durumu havadan görüntülenirken ilk etabın açılışından sonra Kabataş İskelesi'nden ilk vapur seferleri başlayacak.

Martı Projesi olarak bilinen Kabataş Meydan düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesinin son durumu havadan görüntülendi. 8 Mart'ta ilk etabın açılışının yapılacağı Martı Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Havadan çekilen görüntülerde çalışmaların sürdüğü görülürken, ilk etabın açılışından sonra Kabataş İskelesinden vapur seferleri de başlayacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:52 Kaynak: İHA

8 Mart, Kabataş, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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