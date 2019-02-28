Martı Projesi'nin İlk Etabı Mart Ayında Açılıyor
38 dakika önce
Martı Projesi olarak bilinen Kabataş Meydan düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesinin ilk etabı 8 Mart'ta açılıyor.
Martı Projesi olarak bilinen Kabataş
Meydan düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesinin ilk etabı 8 Mart
'ta açılıyor. Projenin son durumu havadan görüntülenirken ilk etabın açılışından sonra Kabataş İskelesi
'nden ilk vapur seferleri başlayacak.
Martı Projesi olarak bilinen Kabataş Meydan düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesinin son durumu havadan görüntülendi. 8 Mart'ta ilk etabın açılışının yapılacağı Martı Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Havadan çekilen görüntülerde çalışmaların sürdüğü görülürken, ilk etabın açılışından sonra Kabataş İskelesinden vapur seferleri de başlayacak. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:52 Kaynak: İHA
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