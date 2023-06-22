Martı, Sincabı Cadde Ortasında İnsanların Gözleri Önünde Yuttu - Son Dakika
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Martı, Sincabı Cadde Ortasında İnsanların Gözleri Önünde Yuttu

22.06.2023 14:22

Bir martı, bir sincabı cadde ortasında insanların şakın bakışları arasında bir kaç hamlede yuttu. TikTok'ta paylaşıldıktan sonra, bu şok edici video viral hale geldi ve izleyicileri rahatsız etti. Martılar genellikle balık, böcek ve küçük memelilerle beslenirler, fakat bu sefer midesi bulandıracak bir yemek tercih etmiş.

Bir martı, bir sincabı cadde ortasında cadde ortasında insanların şakın bakışları arasında bir kaç hamlede yuttu.

Kuş, ağzından dışarı sarkan kuyruğu ile devasa hayvanı yuttu.

Martı, sincabı cadde ortasında insanların gözleri önünde yuttu

Martılar genellikle balık, böcek ve küçük memelilerle beslenirler, fakat bu sefer midesi bulandıracak bir yemek tercih etmiş.

Sincabın kürklü kuyruğu, martı onu yutmaya çalışırken gagadan dışarı çıktığı görüldü.

Birçok izleyici, sincabın muhtemelen önceden ölmüş olduğunu ve bu yüzden direnmediğini öne sürdü.

TikTok'ta paylaşıldıktan sonra, bu şok edici video viral hale geldi ve izleyicileri rahatsız etti.

Bir kişi şöyle yorum yaptı: "Ne? Onların bunu yapabildiğini bilmiyordum!"

Bir diğeri, "Artık dünyanın çılgına döndüğünü anlıyorum. Bunu daha önce hiç görmedim." dedi.

Bazıları ise durumu komik buldu ve martının kendi yutabileceğinden daha büyük bir lokma aldığına dikkat çekti.

Bir takipçi, "Bu, tarihin en büyük kuş dışkısını oluşturacak." diye espri yaptı.

Bir başkası, "Sanırım martının sindirimi için biraz tonik suya ihtiyacı olacak." dedi.

Martı, sincabı yuttuktan sonra sanki devasa yemeğinden memnunmuş gibi uçup gitti.

Roma'da, bir martının devasa bir sıçanı yemesi, izleyiciler tarafından kayıt altına alındı.

Martı, sincabı cadde ortasında insanların gözleri önünde yuttu

Martı, büyük bir kemirgeni gagasında tutarken bir kaldırımda görülüyor ve daha sonra sıçanı tamamen yutarak izleyenleri şaşırtıyor.

Birisi bir girişten çıktığında, martı ağzından sadece sıçanın kuyruğunun görüldüğü şekilde uçup gider.

Bu video, yerel halkı, Roma'nın dağınık sokakları konusunda yerel otoritelere karşı isyan etmeye teşvik etti.

Birçok kişi, şehir merkezindeki sokakların hijyen eksikliği ve biriken çöplerin son zamanlarda bölgeye daha fazla kemirgen, hamam böceği ve diğer haşaratı çektiğinden yakındı.

Facebook kullanıcısı Roberto Fedeli, "Martılar avcıdır. Şehirlerde, balık yerine, kemirgenleri tüketirler." dedi.

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