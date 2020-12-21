Martı sürülerini evlerinin balkondan ekmek atarak besliyorlar - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde aileler, evlerinin önüne kadar gelen martıları balkonlardan attıkları ekmek parçalarıyla besliyor.

Köprübaşı Mevkisi'nde 5 katlı bir apartmanın birinci katında ikamet eden lise öğrencisi Hamza Enes Çiğdem (14), ilçe merkezinde gökyüzünde kanat çırpan martı sürülerine yiyecek atarak kendine alıştırdı.

Çiğdem, yiyecek bulmak için mahallelerine kadar gelen martılara, kardeşleriyle birlikte ekmek parçaları atarak, onları besliyor.

Martılar, atılan ekmek parçalarını havada kapabilmek için birbiriyle yarışıyor. Yere düşen ekmek parçaları da sürünün diğer fertleri tarafından kapışılıyor.

Hamza Enes Çiğdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balkondan seslenerek çağırdıkları martı sürülerini ekmek parçalarıyla beslemeye alıştırdıklarını belirtti.

Yaklaşık 6-7 ekmeği parçalayarak martılara attıklarını ifade eden Çiğdem, şöyle konuştu:

"Sürekli gelmiyorlar, acıkınca geliyorlar, biz de ekmekleri bölerek atıyoruz. Daha önceleri göl kenarına gidip orada beslediğimiz martıları şimdi sokağa çıkmadan evimizin balkonunda besleyebiliyoruz. 20 yaş altı olduğumuz için de evden genelde dışarıya çıkamıyoruz. Kısıtlamalarda martı besleme keyfini de böylece evimizden sürdürüyoruz."

Bakkal dükkanı işleten Abdülhamit Parlakkaya da eline aldığı bir bütün ekmeği gösterip, ıslık çalarak iş yerinin önüne çağırdığı martı sürülerini, böldüğü parça ekmeklerle besliyor.

Parlakkaya, özellikle sokağa çıkma yasağı olduğu zamanlarda araç trafiğinin de olmaması nedeniyle martıların ilçe merkezine kadar geldiğini anlattı.

Aç kalan martılara karşı duyarlı davranarak onları beslemeye çalıştıklarını dile getiren Parlakkaya, "Satılmayan, kalan ekmekleri martıların beslenmesinde kullanıyoruz. Vatandaşlarımız da bir tane fazla ekmek alıp onlar da göl kıyısına götürüp martıları besliyorlar. Burada yenmeyen ekmekler hiçbir zaman çöpe gitmiyor, martıların kursağına gidiyor. Çağrılınca gelen çok akıllı hayvanlar bunlar. Çok kalabalık olmadığında bazen elimizden bile ekmek parçalarını korkmadan alabiliyorlar." dedi.

Pastane çalışanı Alaaddin Başpınar ise iş yerine gelen bazı kişilerin simit ve poğaça alarak martıları beslediklerini anlattı.

Kendilerinin de hergün köprü üzerine çıkarak bu martı sürülerini beslediklerini ifade eden Başpınar, "Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde yaklaşık bir kasa ekmek verdiğimiz de oluyor. Akşamları iş yerinde elimizde kalan pasta ürünlerini de onlara veriyoruz." ifadelerini kullandı.