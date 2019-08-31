Son Dakika Haberleri: "Martı timi" görev başında
Son Dakika Güncel Haber

"Martı timi" görev başında

5 saat önce

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bisikletli polislerden oluşturulan "martı timi", Lüleburgaz ilçesinde trafiğe kapalı alanda görev yapacak.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bisikletli polislerden oluşturulan "martı timi", Lüleburgaz ilçesinde trafiğe kapalı alanda görev yapacak.

İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisikletli polis timlerinin, ilçede öncelikle trafiğe kapalı alanda görev yapacağını söyledi.

"Martı timi"nin İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar'ın talimatıyla kurulduğunu aktaran Koca, amaçlarının trafiğe kapalı alanda düzeni ve güvenliği sağlamak, yayalara daha az rahatsızlık vermek olduğunu ifade etti.

Bisikletli polislerin daha hızlı ve etkin görev yapacağına inandığını dile getiren Koca, şöyle konuştu:

"Eğitim ve kültür seviyesini her zaman takdir ettiğimiz Lüleburgaz ilçemiz, tüm yeniliklerin, tüm gelişmelerin ve tüm hizmetlerin en iyisini hak etmektedir. Uyuşturucudan mala yönelik suçlara, topluma karşı suçlardan trafik suçlarına kadar her alanda tüm suç türleriyle mücadelemiz aralıksız sürmektedir. Bu mücadele esnasında halkın desteğini yanımızda görmek bizleri son derece mutlu etmektedir."

Koca, ilçede ilk etapta 3 bisikletli polisin görev yapacağını sözlerine ekledi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, Lüleburgaz, Adalar, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhuriyet yürüyüşünde attan düşen binici atların ayakları altında kalmaktan son anda kurtuldu
Taksim'de dolandırıcıya polis çelmesi Hong Kong'da protestolar yasağa rağmen devam ediyor 2 bin 500 polis adayı alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:41:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Martı timi" görev başında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]